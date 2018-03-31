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Mısır, Katar, Arap Birliği ve Ezher'den İsrail'e kınama

Mısır, Katar, Arap Birliği ve Ezher, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde bugün Filistin Toprak Günü dolayısıyla gerçekleştirilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Filistinlilere karşı aşırı kuvvet kullanmasını kınadı.

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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistin topraklarındaki savunmasız sivillere karşı şiddet kullanması kınandı.

Açıklamada, Mısır'ın, İsrail güçleri tarafından Filistin Toprak Günü'nü anmak için gösteri düzenleyen Filistinlilere aşırı güç kullanılmasını şiddetle reddettiği kaydedildi.

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib de yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de bugün 42. Filistin Toprak Günü dolayısıyla gerçekleştirilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Filistinlilere müdahale vahşicedir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını kesinlikle reddettiklerini vurgulayan Tayyib, Kudüs'ün, bağımsız Filistin devletinin ebedi başkenti olduğunu, Filistin devletinin resmen ilan edilerek uluslararası tanınması ve tüm uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından kabul edilmesi için çalışılması gerektiğine işaret etti.

Tayyib, "Filistin davası Orta Doğu'daki meselelerin merkezinde yer alır. Dünyada Filistin hariç çoğu ülke özgürlüğüne kavuştu. Biz de eğer Filistin davası adil bir şekilde çözülmezse dünyanın durulmayacağına ve barışı görmeyeceğine inanıyoruz. Çünkü Filistin davası hak ve adalet davasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da İsrail askerlerinin göstericilere gerçek mermiyle müdahalesini şiddetle kınayarak, İsrail'in olayları askeri yönden tırmandırmasını tehlikeli, uluslararası anlaşma ve yasaların açıkça ihlali olarak nitelendirdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da yaptığı yazılı açıklamada, göstericilere şiddet kullanılarak müdahaleyi kınayarak akan kanın ahlaki, siyasi ve kanuni sorumluluğunu İsrail'e yükledi.

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