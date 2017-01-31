Mısır Mahkemesi 113 İhvan üyesine müebbet verdi
Batı Kahire mahkemesi dün 113 Müslüman Kardeşler üyesine müebbet hapis verirken, diğer 94 kişiye de 15 yıl hapis cezası verdi.
14 Ağustos 2013 yılında Beni Seyf bölgesinde çıkan gösterilerde “Kamu malına zarar vermek, nizamı bozmak, binaları ateşe vermek, kanun dışı okul açmak vb” iddialarıyla tutuklanan Müslüman Kardeşler üyelerine dün kararları açıklandı.
Çıkan karara göre 113 Müslüman Kardeşler üyesi müebbet hapis alırken, 94 kişi de 15 yıl hapis cezası aldı.
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