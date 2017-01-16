Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır mahkemesinden adalar kararı

Mısır’da Yüksek İdare Mahkemesi, Suudi Arabistan ile Mısır arasındaki sınır anlaşmasını iptal ederek, Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna hükmetti.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 2
  • 2
  • 2
  • 0
  • 0
  • 1
x

Mısır’da Yüksek İdari Mahkemesi, Suudi Arabistan ile Mısır arasında anlaşmazlığa yol açan adalar ile ilgili nihai kararını verdi. Hakim Ahmed El Şhazly mahkemenin, “Mısır ordusunun işgal güçlerini kullanmadığını ve Mısır’ın toprak bütünlüğünün Tiran ile Sanafi adaları üzerinden geri alınamayacağına” karar verdiğini bildirdi. Mahkeme, Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunda bulunanşar “Yaşasın Özgürlük”, “Biz bu toprağın sahibiyiz” sloganları atıldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, 2016 yılının Nisan ayında Mısır’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında imzalanan Kızıldeniz Sınır Anlaşması gereği Tiran ve Sanafir adaları Suudi Arabistan’a geçmişti. Anlaşma, Mısır İdare Mahkemesi tarafından Haziran ayında iptal edilse de Mısır hükümetine bağlı Devlrt Davalar Kurumu da bu karar itiraz etmişti. Mısır Bakanlar Kurulu ise 2016 yılının Aralık ayında anlaşmayı onaylamış, dosyayı meclise göndermişti.  

 

 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İlk kez 24 ekibi girdi. İşte Çamlıca Camii'nin içeriden ilk görüntüleri

İlk kez 24 ekibi girdi. İşte Çamlıca Camii'nin içeriden ilk görüntüleri

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

O memurlara müjde! Yarım gün çalışacak

O memurlara müjde! Yarım gün çalışacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA