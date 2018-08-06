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Mısır ordusu, Fransa ve İngiltere'nin katılımıyla Akdeniz ve Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatına başladığını duyurdu

Mısır ordusu, Fransa ve İngiltere'nin katılımıyla Akdeniz ve Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat başlatıldığını açıkladı.

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Mısır ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Fransa ve İngiltere deniz kuvvetlerinin Akdeniz ve Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatına başladığı, Fransa’nın tatbikatın Akdeniz ayağına katıldığı belirtildi.

Fransa ile şüpheli gemilerin teftiş edilmesi ve terörist gruplarla mücadele ve müdahale tatbikatları yapıldığının vurgulandığı açıklamada, operasyonlarda gerçek mühimmat kullanıldığı ifade edildi.

İngiltere deniz kuvvetleri ile ise stratejik deniz geçiş bölgeleri, limanlar ve liman dışı bölgelerde mayınlara karşı savunma teknikleri ve mayınların etkisiz hale getirilmesi konularında tecrübe paylaşımı yapılacağı kaydedildi.

Mısır ordusu, son günlerde askeri tatbikatlara hız verdi. ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katılımı ile Kızıldeniz’de yapılan ve 11 gün süren deniz tatbikatı iki gün önce sona ermişti.

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