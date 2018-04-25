Mısır ordusunun Sina operasyonu: 30 ölü

Mısır ordusundan yapılan ve televizyonda yayınlanan açıklamada, Sina Yarımadası'nın farklı yerlerinde yürütülen operasyonlarda bir örgütün sözde "emiri" Nasır Ebu Zekkul'un da aralarında bulunduğu 30 militanın öldürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, Ebu Zekkul'un bağlı olduğu örgütün ismi belirtilmedi.

Operasyonda ayrıca 173 militanın gözaltına alındığı, 3 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Ordudan yapılan açıklamalara göre, 9 Şubat'ta başlatılan "2018 Sina Operasyonu"nda şu ana kadar öldürülen silahlı militanların sayısı 238'e yükseldi. Mısır ordusunun kaybı ise 35'e ulaştı.

Mısır Silahlı Kuvvetleri, Sina Yarımadası'ndaki terör unsurlarına karşı 9 Şubat'ta kara, hava ve deniz birliklerinin katılımıyla "2018 Sina Operasyonu"nu başlattığını duyurmuştu.