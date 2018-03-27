Mısır seçimlerinde Hacivat/Karagöz şov

Askeri darbeyle Mısır’ın beş bin yıldır ilk kez seçilen lideri Mursi’yi deviren eski Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi, tüm muhalefetin boykot ettiği seçimde ‘tavşan’ adaya karşı yarışıyor. Tüm rakiplerini bir şekilde çekilmek zorunda bırakan Sisi’nin oylamayı kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Mısır’da seçimler gölge oyunu Hacivat-Karagöz’e benzetilerek ‘tavşan’ aday olan Yarın Partisi Başkanı işadamı Musa Mustafa Musa, ‘Karagöz’e benzetiliyor. Dolayısıyla Sisi de Hacivat’a...

YÜZDE 97 OY ALMIŞTI!

Mısır’da devlet başkanlığı seçimi için oy verme süreci başladı. Üç gün sürecek olan seçimde görevdeki Devlet Başkanı Sisi karşısında tek rakip olarak işadamı Musa yarışıyor. Sisi’nin diğer rakipleri, baskı ve gözaltılar nedeniyle seçimlere katılmamıştı. 5 yıldır iktidarda olan Sisi’nin halk tarafından ne kadar desteklendiğinin göstergesi seçime katılma oranı olacak. Muhaliflere ve basın özgürlüğüne yönelik baskıcı politikalar ve ülkedeki ekonomik durum bazı kesimlerin tepkisine yol açıyor. 63 yaşındaki emekli general Sisi, 2013 yılında yüzde 97’lik oy oranıyla devlet başkanı seçilmişti.Ülkenin demokratik seçimle göreve gelen ilk devlet başkanı olan Muhammed Mursi 2013 yılında Sisi tarafından darbeyle görevden alınarak hapsedilmişti. 95 milyon nüfuslu Mısır, Batı tarafından Ortadoğu’nun istikrarı açısından kilit ülke olarak görülüyor. Sisi, radikal dinci terör ve kaçak göçle mücadelede Almanya’nın da önemli ortakları arasında yer alıyor. Mısır’da oy verme işlemi üç gün sürecek ve sonuçların 2 Nisan’da açıklanması bekleniyor. Milli Seçim Kurulu’nun verilerine göre, ülke içi ve dışında toplam 59 milyon 78 bin 138 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler, Mısır içinde 13 bin 687 sandıkta oy kullanıyor. 18 bin 678 yargı mensubunun denetlediği seçimlerde 103 bin memur görev yapıyor. Seçimleri 54 yerli ve 9 yabancı kuruluşun yanı sıra 680 yabancı gazeteci takip ediyor. Seçmenler, 27 vilayetin tamamında oy kullanabilecek. Mısırlı seçmenler 26, 27 ve 28 Mart’ta üç gün boyunca sandık başına gidecek. Yönetim, katılımın fazla olması için seçmenleri sandık başına gitmeye teşvik ediyor. Ancak Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) başta olmak üzere, ülkedeki muhalif parti ve grupların tamamına yakını seçimleri boykot ediyor. Muhalifler, Yarın Partisi Başkanı Musa’yı “yönetim tarafından seçilmiş göstermelik aday” olarak değerlendiriyor. Musa için Türk gölge oyunu karakterine atfen “Karagöz” diyenler de var. Seçimi, Cumhurbaşkanı Sisi’nin ilk turda ve yüksek bir oranla kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yurtdışında yaşayan seçmenler 16, 17 ve 18 Mart tarihlerinde sandık başına gitmiş, ancak katılım beklenenden az olmuştu.