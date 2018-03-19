Mısır seçimlerinde yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında oy kullanma işleminin sona erdiği bildirildi.



Milli Seçim Kurulu'nun (MSK) kararına göre, yurt dışındaki sandıklar 3 gün süren (16-18 Mart) oy verme işleminin ardından her ülkenin yerel saatiyle 21.00'de kapandı.



Yurt dışındaki temsilciliklerdeki kapanan sandıklarda oy sayım işlemine başlandı. Yurt dışındaki her bir elçiliğin oyları, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla MSK'ya iletmesi ve yurt içinde 26-28 Mart'ta gerçekleşecek oy verme işleminin ardından sonuçların 2 Nisan'da açıklanması bekleniyor.



Mısır dışında yaşayan seçmenlerin 124 ülkedeki oy verme işlemi 16 Mart'ta başlamıştı.