Mısır Sivil Havacılık Bakanı: Rusya'nın tüm güvenlik isteklerini yerine getirdik

ABD Başkanı Trump'ın darbeci general Sisi'yi antidemokrat olmakla suçlamasının ardından iki ülke arasında gerilim tırmanmış ve Mısır, Rusya ile görüşmelere başlamıştı.

Rusya ve Mısır'ın yakınlaşmasının ardından Putin, Mısır'a yönelik hava uçuşlarına tekrardan başlayacaklarını açıklamıştı.

Mısır Sivil Havacılık Bakanı Sherif Fathy yaptığı açıklamada Rus uçuşlarının gerçekleşmesi için gerekli tüm güvenlik şartlarını yerine getirdiklerini açıkladı.

Başkent Kahire'de düzenlenen basın toplantısında konulan Fathy, "Mısır, Rus hükümetinin istediği tüm güvenlik şartlarını yerine getirdi. Uçuşların başlaması artık Rusya'nın elinde" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz Pazar günü açıklama yapan Rusya Başbakan yardımcısı Arkady Dvorkoviç Mısır'a yönelik uçuşlar için Kahire yönetiminden rapor beklediklerini ve bazı havaalanlarında güvenlik açığı bulunduğunu belirtti.

Rusya, geçen Aralık ayında Sharm el-Sheikh'ten ST. Petersburg'a uçan Airbus A321 uçağının düşerek 224 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Mısır'a uçuşlarını durdurmuştu. Soruşturma sonrasında uçağın terör saldırısı nedeniyle düştüğü açıklanmıştı.