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Mısır ve Yunan savunma bakanları askeri iş birliğini görüştü

Mısır Savunma Bakanı Sıdkı Subhi’nin, Yunanistanlı mevkidaşı Panos Kammenos ile başkent Kahire’de bir araya geldiği ve askeri alanda iş birliğini görüştüğü bildirildi.

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Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Subhi, Yunan mevkidaşıyla farklı konularda askeri iş birliğini ele alarak, bölgede son dönemde meydana gelen gelişmeleri değerlendirdi.

Mısırlı Bakan görüşmede, gelecek dönemler için iki ülke arasında daha fazla yardımlaşma ve iş birliği temennisinde bulundu.

Yunan Savunma Bakanı Kammenos da iki ülkenin barış ve güvenliği başta olmak üzere farklı alanlarda fikir birliğinin sağlandığını vurgulayarak, ülkesinin Mısır ile savunma alanında daha fazla iş birliğine gitmeyi ümit ettiğini dile getirdi.

Mısır ve Yunanistan’ın 3 Temmuz 2013 askeri darbesi ve sonrasındaki süreçte özellikle de ekonomik ve askeri alanlarda iş birliğini artırdığı gözleniyor.

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