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Mısır yönetimi, 'Mısır el-Arabiyye' haber sitesini kapatarak sitenin Genel Yayın Yönetmeni Sabri'yi gözaltına aldı

Mısır yönetiminin, 'Mısır el-Arabiyye' haber sitesini kapattığı ve Genel Yayın Yönetmeni Adil Sabri'yi gözaltına aldığı bildirildi.

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"Mısır el-Arabiyye" haber sitesinden yapılan açıklamada, sitenin "ruhsatsız" olduğu gerekçe gösterilerek kapatıldığı, Genel Yayın Yönetmeni Sabri'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Mısır yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Medya Düzenleme Yüksek Kurulu da geçen pazar günü, El-Mısri el-Yevm gazetesi ve Mısır el-Arabiyye haber sitesini, cumhurbaşkanı seçimleri sırasında yayımladığı bazı "aşağılayıcı" haberler nedeniyle yaklaşık 2 bin 800 dolar para cezasına çarptırmıştı.

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