Mısır'da 11 kişi hakkında idam cezası verdi
Mısır’da mahkemenin iki polisi öldürmek ve yasa dışı bir örgüt kurmakla suçlanan 11 kişi hakkında idam cezası verdiği belirtildi.
- AA
Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yargıç Naci Şehate başkanlığındaki Giza Ceza Mahkemesi yargı heyeti, “Giza çetesi” olarak bilinen davada, 7’si tutuklu 4’ü firarda 11 sanık hakkında idam cezası verdi.
Mahkeme, aynı davadan tutuklu yargılanan 14 sanık hakkında müebbet hapis (25 yıl), firardaki bir sanık hakkında ise 10 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme, 9 Eylül’de, haklarında idam kararı verilen 11 sanığın dosyasının, görüşü alınmak üzere ülke müftüsüne gönderilmesini kararlaştırmıştı.
Mısır yasalarına göre 30 gün içerisinde savcılığa itiraz edilerek karar temyize götürülebiliyor.
Firardaki sanıkların gözaltına alınması durumunda ise tekrar yargılanmaları gerekiyor.
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