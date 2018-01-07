Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır'da 13 metrelik balina sahile vurdu

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde 13 metre uzunluğundaki ölü bir balinanın sahile vurduğu bildirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hükümete bağlı Ulusal Oşinografi ve Balıkçılık Enstitüsü'nden açıklanan rapora göre, ana vatanı Atlas Okyanusu olduğu belirtilen 13 metre uzunluğunda 3 buçuk ton ağırlığındaki balina, İskenderiye sahilinde ölü olarak bulundu.

Sırt yüzgeçliler familyasından olduğu belirtilen balinanın iki gün önce öldüğü kaydedildi.

Atlas Okyanusu'ndan sonra Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e ulaştığı öngörülen balinanın, şiddetli rüzgarlar nedeniyle Mısır sahiline vurduğu aktarıldı.

Balinanın, deniz kuvvetleri tarafından müzede sergilenmek üzere gerekli işlemlerin yapılması için enstitüye ait araştırma istasyonuna nakledildiği aktarıldı.

Raporda, balinanın ölüm sebebine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Mavi balinadan sonra en büyük balina türü olduğu belirtilen sırt yüzgeçlilerin, soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağlayınca renkli görüntüler yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağlayınca renkli görüntüler yaşandı

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Çalıştığı ofiste tavuk pişirip yedi

Çalıştığı ofiste tavuk pişirip yedi

Böyle çılgın araba görülmedi

Böyle çılgın araba görülmedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA