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Mısır'da 2 çocuğun cesedi su kanalında bulundu

Mısır’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kaçırılan iki çocuğun cesedi su kanalının içinde bulundu.

  • İHA
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Mısır’ın Dimyat kentinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçırılan iki çocuğun cesedi su kanalının içinde bulundu. Mısır’da bayram sabahı Mahnud ve Rayan isimli iki çocuğu ile parka giden Mahmud Nazmy parkta yabancı bir kişinin yanlarına gelerek kendisini Nazmy’nin eski bir okul arkadaşı olarak tanıttığını belirtti. Nazmy adamı tanımadığını söylemesine rağmen yabancı baba Nazmy ile konuşmak için ısrarcı oldu. Konuşma bittiğinde ise Nazmy iki çocuğunun ortadan kaybolduğunu fark etti. 
 
Çocuklarını bir süre arayan Nazmy iki çocuğu hiçbir yerde bulamayınca polise gitti. Başlatılan arama çalışmaları sonucu incelenen güvenlik kameralarında iki çocuğun zorla bir arabaya bindirilerek kaçırıldığı ortaya çıktı. Olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra çocukların cesetleri bölgedeki bir su kanalında bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

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