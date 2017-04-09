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Mısır'da 2 İhvan üyesi daha öldürüldü

Mısır'da, Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) mensup 2 kişinin, güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.

  • AA
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Mısır'da İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Buhayra ilinde "bomba yüklü araç ve patlayıcı imalatında kullanıldığı, silahlı Hasım Hareketi ile Es-Sevra (Devrim) Tugayının konuşlandığı ve İhvan mensuplarının eğitildiği" iddia edilen çiftliğe operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin çiftliğe yaklaşması üzerine içeriden ateş açıldığı ve çıkan çatışmada İhvan mensubu Ebul Futuh Abdulfettah ile İslam el-Mevled'in hayatını kaybettiği, 5 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Öte yandan, Kahire merkezli Mısır Hak ve Özgürlükler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Dimyat kentinde İhvan mensubu Muhammed Adil Belbule'nin öldürülmesinden bir gün sonra "sebepsiz" şekilde 2 kişinin daha öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu olay "yasa dışı yollardan tasfiye" olarak nitelendirildi.

İçişleri Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Dimyat'ta İhvan mensubu Muhammed Adil Belbule isimli gencin emniyet güçlerince öldürüldüğü duyurulmuştu.

 

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