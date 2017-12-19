Mısır'da 21 kişinin idam dosyası müftülüğe gönderildi

Mısır'da "terör örgütü DEAŞ'a mensup olmak" suçundan yargılanan 21 kişinin dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderildiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi'nde "terör örgütü DEAŞ'a mensup olmak, Sina'da teröristler için eğitim kampı kurmak" suçlamasıyla 16'sı gıyaben yargılanan 28 kişinin duruşması görüldü.

Mahkemede 21 sanığın dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderilmesine ve duruşmanın 22 Şubat'a ertelenmesine karar verildi.

Diğer 7 sanık hakkında bilgi alınamadı.

Kamuoyunda "DEAŞ hücresi" olarak bilinen davadan yargılanan 28 kişinin ilk duruşması Şubat 2016'da yapılmıştı.

Mısır yasalarına göre, idam dosyaları karara bağlanmadan önce devlet müftüsüne sevk ediliyor. Müftünün görüşü alındıktan sonra mahkeme nihai kararını veriyor. Müftünün görüşüne istişare amaçlı başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.