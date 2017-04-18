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Mısır'da "Bahar Bayramı" kutlamalarının bilançosu: 14 kişi hayatını kaybetti

Mısırlıların genellikle nehir ve deniz kıyılarında kutladıkları dünkü Bahar Bayramı (Şem en-Nesim) etkinlikleri sırasında 14 kişinin boğularak hayatını kaybettiği, 45 kişinin ise zehirlendiği belirtildi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahar Bayramı kutlamalarında Dekahliye'de 8, Luksor'da 3, Minye, Feyyum ve Garbiye'de birer olmak üzere 14 kişinin boğularak hayatını kaybettiği, İsmailiye ve Kefr eş-Şeyh'de de birer kişinin boğulmak üzereyken kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
 
Açıklamada ayrıca dünkü kutlamalarda 45 kişinin zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvurduğu ifade edildi. Söz konusu kişilerden 23'ünün taburcu edildiği, 22'sinin ise tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.
 
Zehirlenmelerin, "Renge ve Fesih" adı verilen tuzlanmış ve kurutulmuş balık tüketiminden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.
 
Eski Mısırlılardan kalma Bahar Bayramı (Şem en-Nesim), ülkedeki Müslüman ve Hristiyanların ortak kutladıkları bir gün olarak biliniyor.
 
Hristiyanların Paskalya Bayramı'ndan bir gün sonra kutlanan Bahar Bayramı, ülkede resmi tatil olarak kabul ediliyor. Mısır halkı bu günde nehir ve deniz kıyıları ile park ve bahçelere giderek baharı karşılıyor. 

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