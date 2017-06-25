Mısır'da bin 11 mahkuma af çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı münasebetiyle çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 98'i şartlı, bin 11 mahkum serbest bırakıldı.

Açıklamada, mahkumların hangi suçlardan hüküm giydiğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Mısır'da cumhurbaşkanı, bakanlar kurulunun görüşüne başvurduktan sonra mahkumları affedebildiği gibi cezalarını da hafifletebiliyor.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri müdahaleden bu yana hapishanelerdeki siyasi suçluların sayısı, Cumhurbaşkanı Sisi tarafından 500 olarak açıklanırken, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) göre bu sayı 40 bine ulaştı.