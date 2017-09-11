Mısır'da bombalı saldırı meydana geldi: 18 polis öldü
Sina Yarımadası’nın kuzeyinde zırhlı polis araçlarına düzenlenen bombalı saldırıda 18 polis hayatını kaybetti.
- AA
Güvenlik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kuzey Sina Vilayeti Bi’r el-Abd kentinden Ariş'e dönen 3 zırhlı araca düzenlenen bombalı saldırıda, 18 polis öldü.
Saldırıya dair daha önce yapılan açıklamada, aralarında Batı Sina bölgesi müfettişi Yarbay Mahmud Hadravi’nin de bulunduğu 5 polis memurunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmazken, Mısır resmi makamlarından da henüz açıklama yapılmadı. (Milliyet)
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