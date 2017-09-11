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Mısır'da bombalı saldırı meydana geldi: 18 polis öldü

Sina Yarımadası’nın kuzeyinde zırhlı polis araçlarına düzenlenen bombalı saldırıda 18 polis hayatını kaybetti.

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Güvenlik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kuzey Sina Vilayeti Bi’r  el-Abd kentinden Ariş'e dönen 3 zırhlı araca düzenlenen bombalı saldırıda, 18  polis öldü.
 
Saldırıya dair daha önce yapılan açıklamada, aralarında Batı Sina  bölgesi müfettişi Yarbay Mahmud Hadravi’nin de bulunduğu 5 polis memurunun  hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
 
Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmazken, Mısır resmi makamlarından da  henüz açıklama yapılmadı. (Milliyet)

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