Mısır'da bombalı saldırı meydana geldi: 18 polis öldü

Güvenlik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kuzey Sina Vilayeti Bi’r el-Abd kentinden Ariş'e dönen 3 zırhlı araca düzenlenen bombalı saldırıda, 18 polis öldü.

Saldırıya dair daha önce yapılan açıklamada, aralarında Batı Sina bölgesi müfettişi Yarbay Mahmud Hadravi’nin de bulunduğu 5 polis memurunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmazken, Mısır resmi makamlarından da henüz açıklama yapılmadı. (Milliyet)