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Mısır'da çatışma: 20 polis öldü, 8 polis yaralandı

Mısır'ın Gize kentinde polis ile terörist grup arasında çıkan çatışmada 20 polis hayatını kaybetti, 8 polis yaralandı.

  • İHA
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Mısır'ın Gize kentinde güvenlik güçlerinin, terörist ihbarı almasının ardından bölgeye giden polis ekipleriyle ismi henüz açıklanmayan terörist grup arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre 20 polis hayatını kaybederken, 8 polis yaralandı. Yaralılar ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

 

 

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