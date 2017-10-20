Mısır'da çatışma: 20 polis öldü, 8 polis yaralandı

Mısır'ın Gize kentinde güvenlik güçlerinin, terörist ihbarı almasının ardından bölgeye giden polis ekipleriyle ismi henüz açıklanmayan terörist grup arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre 20 polis hayatını kaybederken, 8 polis yaralandı. Yaralılar ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.