Mısır'da güvenlik güçlerine saldırı: 5 polis hayatını kaybetti

Güvenlik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kuzey Sina Vilayeti Bi’r el-Abd kentinden dönmekte olan zırhlı 3 polis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda Batı Sina bölgesi müfettişi Yarbay Mahmud Hadravi’nin de içinde bulunduğu 5 polis memuru hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili her hangi bir resmi açıklama yapılmadı.