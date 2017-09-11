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Mısır'da güvenlik güçlerine saldırı: 5 polis hayatını kaybetti

Sina Yarımadası'nın kuzeyinde zırhlı polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 5 polis memurunun öldüğü, üçünün yaralandığı belirtildi.

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Güvenlik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kuzey Sina Vilayeti Bi’r el-Abd kentinden dönmekte olan zırhlı 3 polis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda Batı Sina bölgesi müfettişi Yarbay Mahmud Hadravi’nin de içinde bulunduğu 5 polis memuru hayatını kaybetti.
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
 
Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili her hangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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