Mısır'da güvenlik güçlerine saldırı: 5 polis hayatını kaybetti
Sina Yarımadası'nın kuzeyinde zırhlı polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 5 polis memurunun öldüğü, üçünün yaralandığı belirtildi.
- AA
Güvenlik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kuzey Sina Vilayeti Bi’r el-Abd kentinden dönmekte olan zırhlı 3 polis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda Batı Sina bölgesi müfettişi Yarbay Mahmud Hadravi’nin de içinde bulunduğu 5 polis memuru hayatını kaybetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili her hangi bir resmi açıklama yapılmadı.
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