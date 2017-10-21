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Mısır’da iki trafik kazasında 20 kişi öldü

Mısır’ın Asyut şehrinde bir ağır vasıta ile üç servis aracı çarpıştı. Kaza 16 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

  • İHA
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Mısır’ın Asyut şehrinde bir ağır vasıta ile üç servis aracı çarpıştı. Kaza 16 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.  
 
 
 Kahire’de ise bir otomobil bir yolcu otobüsüne ve bir ticari araca çarptıktan sonra köprüden uçtu. Resmi kaynaklar, bu kazada 4 kişinin öldüğünü ve 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

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