Mısır’da iki trafik kazasında 20 kişi öldü
Mısır’ın Asyut şehrinde bir ağır vasıta ile üç servis aracı çarpıştı. Kaza 16 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
- İHA
Mısır’ın Asyut şehrinde bir ağır vasıta ile üç servis aracı çarpıştı. Kaza 16 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kahire’de ise bir otomobil bir yolcu otobüsüne ve bir ticari araca çarptıktan sonra köprüden uçtu. Resmi kaynaklar, bu kazada 4 kişinin öldüğünü ve 12 kişinin yaralandığını açıkladı.
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