Mısır'da İngiliz turiste 3 yıl hapis cezası

AA muhabirinin yargı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Kızıldeniz Ceza Mahkemesi, ülkenin doğusunda yer alan Safaca kentindeki duruşmada, Mısır'a uyuşturucu madde sokmakla suçlanan Laura Plummer isimli İngiliz kadın turisti 3 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Mısır yasalarına göre, 60 gün içerisinde mahkeme kararına itiraz edilebiliyor. İtirazın kabul edilmesi durumunda dava dosyası temyize gönderiliyor.

Geçen ekim ayında Mısır'a giriş yaptığı sırada İngiltere vatandaşı Plummer'in çantasında, 380 adet Tramadol hapı ele geçirilmişti. Plummer da söz konusu hapların kendisine ait olduğunu ve Mısır'daki bir arkadaşına teslim üzere taşıdığını belirtmişti.

Plummer, daha sonra 11 Kasım'da Kızıldeniz Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti.