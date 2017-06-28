Bina ve Kalkınma Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan seçimler sonucunda tekrar parti başkanlığı görevine gelen Tarık ez-Zümür, görevinden istifa etmiş ve parti yönetimi de bu istifayı kabul etmiştir." denildi.

Açıklamada, her zaman "toplumsal uzlaşı, barışçıl muhalefet ve milli birlik" çağrısı yapan Zümür'ün, "Katar krizi sırasında açıklanan terör listesinde isminin yer alması üzerine istifa etmeyi tercih ettiği" ifade edildi.

İç tüzük gereği yeni başkan seçimi için parti genel kongresinin olağanüstü toplanacağı duyuruldu.

Adının terör listesine alınmasının ardından, Mısır medyasında Bina ve Kalkınma Partisi aleyhinde yayınlar yapılmaya başlanması üzerine Zümür, dün yaptığı basın açıklamasında, "İkinci dönem parti başkanlığına seçildikten bir ay sonra görevimden istifa ediyorum. Adımın terör listesine alınmasının ardından partimin her hangi bir engelleme ile karşılaşmaması için istifa etmeye karar verdim." şeklinde konuşmuştu.

Siyasi Partiler Genel Komisyonu da geçen cumartesi günü, "Bina ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması ve mal varlığına el konulması" istemiyle İdare Mahkemesi'ne müracaat etmişti.