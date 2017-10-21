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Mısır'da kanlı terör baskını: 52 polis hayatını kaybetti!

Mısır'ın Gize kentinde polis ile terörist grup arasında çıkan çatışmada 52 polis hayatını kaybetti, 6 polis yaralandı

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Mısır'ın Gize kentinde dün gece güvenlik güçlerinin, terörist ihbarı almasının ardından bölgeye giden polis ekipleriyle ismi henüz açıklanmayan terörist grup arasında çatışma çıktı.
 
Güvenlik güçleriyle, terörist grup arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 52 polisin hayatını kaybettiği, 6 polisin de yaralandığı belirtildi.
 

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