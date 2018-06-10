Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır'da sanayi bölgesinde patlama: 39 yaralı

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ilinde bulunan bir sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 39 kişinin yaralandığı belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İskenderiye ilinin Burc el-Arab el-Cedide ilçesindeki bir sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 39 kişi yaralandı.

Yaralılardan 33'ü olay yerinde tedavi edilirken 6'sı ise hastaneye sevk edildi.

Öte yandan İskenderiye İl Sağlık Müdürü Azze el-Ganacili yaptığı basın açıklamasında patlamanın ardından tüm hastanelerde acil durum ilan edildiğini ifade etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre patlama 3 atölyenin kullandığı amonyum gazı depolarında yaşanırken, gaz sızıntısı nedeniyle pek çok işçi boğulma tehlikesi atlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Sahile vuran yaratık şoke etti

Sahile vuran yaratık şoke etti

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA