Milli Seçim Kurulundan sandıklar kapanmadan birkaç saat önce yapılan açıklamada, seçmen kütüğünde adı olmasına rağmen sandığa gitmeyenlerin 500 cüneyh (yaklaşık 28 dolar) para cezası ödeyeceği belirtildi.

Açıklamada, 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri kanununa atıfta bulunularak, adları seçmen kütüğünde olanların özürsüz olarak oy vermemeleri durumunda ilgili kanunun uygulanacağı kaydedildi.

Para cezası uygulamasının Mısır'a özel olmadığı hatırlatılan açıklamada dünyanın birçok ülkesinde uygulandığı, dolayısıyla kanuna saygı gereği oy vermeyenlerin bu cezaya çarptırılacağı vurgulandı.

- Çalışanlar otobüslerle seçim merkezlerine götürüldü

Dünyanın birçok ülkesinde seçimler tatil günlerinde ya da o gün resmi tatil ilan edilerek gerçekleştiriliyor ancak Mısır'da, aksine çoğunlukla hafta içi çalışma günlerinde yapılıyor.

Bu nedenle memurlar ve işçiler, iş yerlerine normal mesai saatlerinde gelmesinin ardından otobüslerle seçim merkezlerine götürülüyor.

Seçimlere ilişkin yapılan bazı sosyal medya paylaşımlarında güvenlik güçlerinin kafeteryalara baskınlar yaparak gençlerin kimliklerini talep ettiğine ve onları seçim merkezlerine götürdüğüne dair içeriklerin yer alması ise dikkati çekiyor.

Batı ülkelerinden seçim atmosferini eleştiren açıklamalar gelirken Mısır yönetimi ülkedeki "seçim ortamını ve demokrasiyi eleştiren" söz konusu açıklamaları "asılsız iddia" şeklinde değerlendiriyor.

Göstermelik aday şeklinde tanımlanan ikinci aday Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'ya seçimde hiçbir şans tanınmazken, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin ilk turda kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Milli Seçim Kurulunun, Sisi’nin aldığı oy oranını "yüzde 80 ila 97" arasında açıklayacağı ülkedeki gözlemcilerin tahminleri arasında yer alıyor. İkinci tura kalma ihtimali sıfır gibi görülen seçim sonuçlarının 2 Nisan'da açıklanacağı duyuruldu.

Yurt dışında yaşayan Mısır vatandaşları 16, 17 ve 18 Mart'ta oylarını kullanırken, Mısır'daki seçmenler ise 26-28 Mart tarihleri arasında sandık başına gitti. Ülkedeki oy verme işlemleri halihazırda devam ediyor.