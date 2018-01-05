Mısır'da tursitleri taşıyan balonun düşmesi sonucu 21 kişi yaralandı
Mısır'ın güneyinde turistleri taşıyan balonun yere çakıldığı ifade edildi.
- STAR.COM.TR
Mısır'ın güneyinde turistleri taşıyan balonun yere çakılması sonu 21 kişi yaralandı.
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