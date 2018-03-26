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Mısır'daki darbecilerden akla ziyan Afrin yalanı

Mısır Parlamentosu'nun Arap dünyasından sorumlu komitesi, Türkiye’nin Afrin'i teröristlerden temizlemesini, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni katliamıyla karşılaştırdı.

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Mısır'daki darbeci yönetimin açıklamasında, Türkiye'nin Afrin'deki PKK/YPG mensubu teröristlere karşı düzenlediği harekat hakkında akla ziyan şekilde "ırkçı temizlik" ifadesi kullanıldı.

"ERMENİ KATLİAMINA BENZİYORMUŞ"

Açıklamada, "Bu yeni kitlesel imha bizlere, Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de Ermeni halkının maruz kaldığı katliamı hatırlatıyor" denildi.

(Afrin'de ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor)

KENDİ HALKINI UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TARAYAN KATİL SİSİ!

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi darbeyle devirerek, cumhurbaşkanlığı makamını gasp eden Sisi yönetimi, sokaklarda yüzlerce Mısırlıyı tarayarak katletmişti.

DARBEDEN SONRA MÜSLÜMANLARIN KARŞISINDA SAF TUTTU

Darbeden hemen sonra ise, dış politikasını açık bir şekilde müslümanlar aleyhine kurgulayan Sisi yönetimi, Gazze'nin dünyaya açılan kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı kapatmış, üstelik alenen İsrail yanlısı bir politika izlemeye başlamıştı.

Yine Mısır'daki darbeci yönetim, Ortadoğu'da öldürülen ve zulme uğrayan Müslümanların yararına kılını kıpırdatmadığı gibi, ABD, Avrupa ve İsrail'le birlikte hareket ederek İslam dünyasına karşı yürütülen operasyonların piyonu olmayı tercih etmiş durumda.

İŞTE AFRİN'DEN DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Kaynak: HABER7

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