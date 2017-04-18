Mısır'da Kıpti kilisesinde patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor
Mısır Sina yarımadasındaki Kıpti kilisesinde patlama meydana geldi. Mısır kaynakları, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.
Mısır Sina yarımadasındaki Kıpti kilisesinde patlama meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, saldırıda ölü ve yaralılar var.
Geçtiğimiz hafta, Kahire'de Kıptilere ait bir katedral yakınlarında meydana gelen patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.
Terör saldırısını DEAŞ üstlenmişti.
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