Mısırlı milletvekili Mustafa Bekri: Teröristlerin elinde subay ve er rehinelerin olabileceğine dair bilgiler var

Yönetime yakınlığıyla bilinen Mısırlı milletvekili Mustafa Bekri, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristlerin elinde subay ve er rehinelerin olabileceğine dair bilgiler var." ifadesini kullandı.

"Vahat" bölgesinde dün güvenlik güçleri ile kanun kaçakları arasında çıkan çatışmada 20 polisin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Bağımsız kaynaklar ise ölü sayısının 55 olduğunu ileri sürüyor.

Resmi makamlardan henüz olayla ilgili kamuoyuna ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmadı.