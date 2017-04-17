Mısır'dan 16 Nisan tebriği

Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması dolayısıyla Türk halkını tebrik etti.

AA muhabirine konuşan İhvan sözcüsü Talat Fehmi, “Türk halkını referandum sonuçlarından dolayı tebrik ediyoruz. Türk halkı dünyaya yeni bir demokrasi dersi vermiştir. O da halkın desteğini arkasına alan liderin bütün güçlükleri aşacağı gerçeğidir.” ifadelerini kullandı.

Teşkilatın önde gelen yöneticilerinden Eşref Abdulgaffar ise referandum sonuçlarının Türkiye’de gerçek bir demokrasi olduğunu gösterdiğini belirterek, "Erdoğan ve AK Parti kadrolarının yeni dönemde, daha farklı politikalar ve hizmetler üretmek için şimdiden çalışmaya başlaması ve daha fazla halk desteği için harekete geçmesi gerekir." dedi.

İhvan’ın önemli isimlerinden Muhammed Sevdan da bütün Türk halkını ve diğer Müslüman halkları kutladı. Sevdan, “Şuurlu Türk halkı ve lider Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Referandumda “hayır” diyenler yarın bu değişimin Türkiye ve kendileri için ne kadar faydalı olduklarını anlayacaklar.” ifadelerini kullandı.

EYMEN NUR'DAN TEBRİK

Mısır dışında yaşayan liberal muhalif "Devrimin Yarını Partisi" lideri Eymen Nur, referandum sonucundan en fazla Türk halkının faydalanacağını ifade etti.

AA muhabirine konuşan Nur, "Farklı görüşlerin özgürce ifade edildiği bir ülkede yüzde 51 küsur ile 'evet' oylarının fazla çıkması, bir noksanlık değil övünç kaynağıdır. Bizim ülkelerimizde bu tür oylamalarda sonuç yüzde 99 oranında çıkmakta ve bundan utanmaktayız. Çünkü böyle bir sonuç özgürlük ve demokrasilerden bulunmamaktadır." dedi.

Türkiye’nin bir demokrasi sınavı daha verdiğine ve bundan başarı ile çıktığına işaret eden Nur, "Demokrasi ve barış ülkesi olan Türkiye’nin halkını tebrik ediyorum." diye konuştu.