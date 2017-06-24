Gazze'ye Mısır'dan gelen akaryakıta yoğun talep

AA muhabirine açıklama yapan Gazze’deki Maliye Bakanlığına bağlı Petrol Kurumu Müdürü Halil Şukfe, Mısırlı yetkililerle varılan anlaşma sonucunda Mısır’dan Gazze’ye 700 bin litre mazotun sokulduğunu belirterek, ileride mazotun yanı sıra benzinin sokulmasına da izin verileceğini umduğunu ifade etti.

Mısırdan gelen akaryakıtın İsrail’den ithal edilen akaryakıttan bir şekel (yaklaşık 0,28 dolar) daha ucuz olduğunu kaydeden Şukfe, söz konusu farkın tüketici ve iç piyasayı olumlu etkileyeceğini vurguladı.

Gazze’de akaryakıt istasyonu sahibi Ahmed Maliki, Mısır akaryakıtının İsrail'inkinden daha ucuz olması nedeniyle büyük taleple karşılaştıklarını dile getirerek, “Mısırlı yetkililerin bu adımı hayra işaret ediyor. Filistin ekonomisine katkısından dolayı bunun devam etmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır yönetimi, Filistin İslami Direniş Örgütü Hamas ve Fetih hareketinden ihraç edilen Muhammed Dahlan arasında varılan üçlü mutabakat sonucunda 21 Haziran'da Gazze'ye akaryakıt sevkiyatına izin verilmişti.