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Mısır, Türkiye'den aldığı 1 milyar dolarlık kredinin tamamını ödedi

Mısır’ın Türkiye’ye borcunun son taksidi olan 200 milyon doları ödediği bildirildi.

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Mısır resmi ajansına (MENA) konuşan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Rami Ebu Nece, Mısır’ın Türkiye’ye olan borcunun son bölümünü ödediğini belirtti.

Ebu Nece, Mısır’ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde, (Ekim 2012) Türkiye’den bir milyar dolar kredi aldığını hatırlattı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ebu Nece, kredinin son taksidi olan 200 milyon doların ödendiğini ifade etti.

Mısır’ın Mart 2013'te Libya’dan alınan 2 milyar dolar kredinin 250 milyon dolarını da ödediği bildirildi.

Mısır Merkez Bankası Başkanı Tarık Amir, ülkesinin 2017 yılı sonunda 5,2 milyar doları Afrika İhracat ve İthalat Bankası olmak üzere toplamda 8 milyar dolar borç ödeyeceğini duyurmuştu.

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