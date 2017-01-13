Donald Trump geçtiğimiz gün yaptığı konuşmasında sınıra örülecek duvar için çalışmaların başladığını ve tüm masrafları da Meksika'nın öyle ya da böyle ödemek zorunda kalacağını söylemişti. Bir kaç saat sonra başkent Meksiko'da, Diplomatik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto ise duvar için tek bir kuruş bile ödemeyeceklerini söyledi. Konuşmasının devamında yeni ABD yönetimiyle açık ve geniş kapsamlı görüşmelere hazır olduklarını belirten Devlet Başkanı Nieto, özellikle Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması hakkında tekrar görüşmek istediğini belirtti.



MEKSİKA ZORDA



Ülkesindeki ekonomik darboğaz sebebiyle baskı altında olan Enrique Peña Nieto'nun koltuğu da sallantıda. Benzine yapılan %50'nin üzerindeki zamın ardından istifa çağrıları ve gösteriler beraberinde gelmişti. Nieto hükümeti durumu düzeltmek için tek çıkış yolunun Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı yeniden düzenlemek olduğunu düşünse de Meksika'da hüküm süren uyuşturucu ve mafya çeteleri yatırımcıların ülkeden uzak durmasında ilk neden olarak görülüyor. Donald Trump ise seçim çalışmaları sırasında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması hakkında sorulan bir soruya konuyu etraflıca görüşmek ve bir nihai karara bağlamak gerekiyor diye cevap vermişti.