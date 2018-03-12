Mogherini: AB Rusya´ya yaptırımları sürdürecek

Ukrayna´nın başkenti Kiev´i ziyaret eden Mogherini, Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman´la düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna´nın son iki yılda reformlar konusunda önemli mesafe katettiğinin altını çizerek, Ukrayna´ya maddi desteğe devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan, Mogherini, Ukrayna kamuoyunun Avrupa Birliği´nin imkanları ve avantajları konusunda daha iyi bilgi sahibi olmaları için, Ukrayna basınında yoğun bir enformasyon kampanyası başlatacaklarını belirtti. Rusya´ya yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Mogherini, bu yaptırımların Rusya Minsk Anlaşması´an uyuncaya kadar devam edeceğini ekledi.