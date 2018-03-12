Mogherini: AB Rusya´ya yaptırımları sürdürecek
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Ferederica Mogherini, AB´nin Rusya´ya yönelik uyguladığı yaptırımların, Rusya´nın, Ukrayna´nın doğusunda çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesine ilişkin Minsk Anlaşmaları´ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirene kadar devam edeceğini söyledi.
- İHA
Ukrayna´nın başkenti Kiev´i ziyaret eden Mogherini, Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman´la düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna´nın son iki yılda reformlar konusunda önemli mesafe katettiğinin altını çizerek, Ukrayna´ya maddi desteğe devam edeceklerini söyledi.
Öte yandan, Mogherini, Ukrayna kamuoyunun Avrupa Birliği´nin imkanları ve avantajları konusunda daha iyi bilgi sahibi olmaları için, Ukrayna basınında yoğun bir enformasyon kampanyası başlatacaklarını belirtti. Rusya´ya yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Mogherini, bu yaptırımların Rusya Minsk Anlaşması´an uyuncaya kadar devam edeceğini ekledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.