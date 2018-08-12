Moğolistan'da 328 yolcuyu taşıyan tren raydan çıktı
Moğolistan'ın güneydoğusunda 328 kişi taşıyan yolcu treninin yağmur nedeniyle raydan çıktığı bildirildi.
Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, başkent Ulan Batur'dan Çin sınırındaki Zemin-Uud kentine sefer yapan yolcu treninin sabah saatlerinde raydan çıktığı belirtildi.
Kazada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, çok sayıda yaralının bölgedeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.
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