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Moğolistan'da 328 yolcuyu taşıyan tren raydan çıktı

Moğolistan'ın güneydoğusunda 328 kişi taşıyan yolcu treninin yağmur nedeniyle raydan çıktığı bildirildi.

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Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, başkent Ulan Batur'dan Çin sınırındaki Zemin-Uud kentine sefer yapan yolcu treninin sabah saatlerinde raydan çıktığı belirtildi.      
 
Kazada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, çok sayıda yaralının bölgedeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.      
 

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