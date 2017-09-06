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Moldova Cumhurbaşkanı'ndan NATO tatbikatına veto

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Moldova hükümetinin NATO tatbikatına asker gönderme kararını veto etti.

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Dodon, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Moldovalı askerlerin ülke dışındaki askeri tatbikatlara katılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Dodon, Moldova anayasası uyarınca, ülkesinin "tarafsız" kalması gerektiğini savunarak, hükümetin asker gönderme kararını veto ederek engelledi.
 
Rusya yanlısı tutumuyla tanınan Dodon, yıl başında Moldova askerlerinin Romanya'da gerçekleşen NATO tatbikatlarına katılmasını da engellemişti.
 
Dodon'un vetosu, hükümet ve cumhurbaşkanı arasında görüş ayrılığı olduğu tartışmalarını tekrar alevlendirdi.
 
Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile yakın ilişkiler yürütmekten yana olan Moldova Başbakanı Pavel Filip, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Dodon'un aldığı karara çok şaşırdım. Hiç kimse zayıf ve hazırlıksız bir ordu istemez." değerlendirmesinde bulundu.
 
Moldova hükümeti, 8-23 Eylül tarihleri arasında Ukrayna'nın batısında ABD ve Türkiye'nin de katılımıyla düzenlenecek NATO tatbikatına 57 asker gönderme kararı almıştı.
 
AB ile Moldova'nın 2014 yılında ticaret anlaşması imzalaması üzerine Rusya, Moldova'dan çiftlik ürünlerinin ithalatını durdurmuştu.

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