Moldova Cumhurbaşkanlığı binasına Türk eli değdi

Türkiye, Moldova ile ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik adımlar atıyor.

Bu kapsamda Türkiye, Moldova'da birçok alanda proje yürütürken, bunlar arasında 2009'da ülkedeki hükümet karşıtı protestolarda ağır tahribata uğrayan Cumhurbaşkanlığı binasının tadilatı projesi büyük önem taşıyor.

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un talebi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ocak ayından bu yana çalışmalar yapılıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) öncülüğünde ihalesi geçen yıl gerçekleştirilen binanın tadilatı, Sonbay İnşaat AŞ tarafından sürdürülüyor.

Binanın tadilat projesi iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra Moldova ekonomisine de katma değer sağlıyor.

Binanın tadilatında kullanılan malzemelerin yüzde 70'e yakını Moldova'dan temin edilirken, yenileme çalışması aynı zamanda yerelde yaklaşık 120 çalışana istihdam sağlıyor.

Moldova Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a davet

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, AA muhabirine, Türkiye tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı binasının tadilat projesini değerlendirdi.

Son 20 yılda verilen destekler için Türkiye'ye teşekkür eden Dodon, Türkiye'nin ülkede birçok sosyal proje gerçekleştirdiğini ve Moldova vatandaşlarının bunlara çok değer verdiğini söyledi.

Dodon, en önemli projelerden birinin Cumhurbaşkanlığı binasının onarımı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşme esnasında, Cumhurbaşkanlığı binasının 2009'da ülkemizde yaşanan darbe girişiminde kısmen tahrip edildiğini ve bununla ilgili kendilerinden destek istediğimizi arz ettim. Sayın Erdoğan bu ricamızı hemen kabul etti ve aynı yıl içinde proje hazırlıkları yapıldı, ihale gerçekleştirildi ve firma seçildi. TİKA aracılığıyla çalışmalara başlandı. Rekor zamanda ve yüksek kalitede bu işler yapıldı. Türkiye sayesinde Moldova'nın sembolü, birinci devlet binası olan Cumhurbaşkanlığı binası ağustos sonu itibarıyla çalışır vaziyete gelecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta bir telefon görüşmesi yaptıklarını hatırlatan Dodon, Erdoğan'ı Moldova'ya davet ettiklerini ve yakın zamanda ziyaretin gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı binası nasıl zarar gördü?

Moldova'da Cumhurbaşkanlığı binasının zarar görmesine neden olan ve darbe girişimi olarak da adlandırılan olaylar Nisan 2009'da yaşandı. Ülkede o yıl gerçekleştirilen seçimlerde Komünist Partisi oyların yüzde 50'sini aldı. Muhalifler ise seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek protesto gösterilerine başladı. Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı binalarını basan muhalifler, seçimlerin yenilenmesini istedi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ise ülkedeki seçimlerin büyük ölçüde özgür ve adil olarak gerçekleştiği değerlendirmesinde bulundu. Olaylar sırasında Cumhurbaşkanlığı binası da zarar görmüştü.