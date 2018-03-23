Moldova'nın 2017'de Rusya ile yaşadığı diplomatik krizden sonra geri çektiği büyükelçisi yeniden Moskava'ya dönecek

Moldova ve Rusya basınındaki haberlere göre, Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Tudor Ulyanovski, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigori Karasin ile Moldova'da bir araya geldi.

Ulyanovski, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, ikili ilişkileri iyileştirmek amacıyla Moskova Büyükelçisi'nin Rusya'ya yeniden gönderilmesi kararının alındığını bildirdi. Ulyanoski, daha önce bu görevde bulunan Büyükelçi Andrei Negutsa'nın Moskova'ya yeniden gönderileceğini ifade etti.

İkili ilişkilerinin güçlendirilmesi için gerekli adımların atıldığını belirten Ulyanovksi, Moldova vatandaşları ve devlet yetkilileri üzerinde Rusya'nın baskısının azaltılmasını istedi.

Moldova hükümeti, geçen yıl 5 Rus diplomatın "güvenlik tehdidi" oluşturdukları gerekçesiyle ülkeden ayrılmasını istemiş, Rusya da aynı şekilde karşılık vermişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin de Moldovalı bazı yetkililere "özel yaptırımlar" uygulayacağını açıklaması nedeniyle Moldova tarafından "istenmeyen adam" ilan edilmişti.

Rusya mahkemesi ise Avrupa yanlısı olarak bilinen Moldova Demokrat Partisi lideri ve dönemin Başbakan Yardımcısı Vladimir Plahotnuk hakkında yakalama emri çıkarmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Moldova hükümeti, Moskova'daki Büyükelçisi Negutsa'yı geri çekmişti.