Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Moldova'da Cumhurbaşkanlığı binasındaki AB bayrağı indirildi

Moldova'da Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Dodon'un göreve başlamasından sonra Cumhurbaşkanlığı binasındaki AB bayrağı indirildi.

  • KİŞİNEV (AA)
  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1
  • 1
x

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un göreve başlamasından sonra Cumhurbaşkanlığı binasından Avrupa Birliği (AB) bayrağı indirildi.

Moldova basınında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı girişinde Moldova bayrağı ile asılı bulunan AB bayrağı kaldırıldı.

"Artık Cumhurbaşkanlığı binasında sadece Moldova bayrağı bulunacak"

Bayrağın kaldırılmasına tepki gösteren Liberal Partili bir grup milletvekili, yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle AB bayrağını bina girişine yeniden astı. Bayrak, bir süre sonra bulunduğu yerden alındı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü İon Çeban, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Dodon'un cumhurbaşkanı olarak anayasanın garantörü olduğunu ve ülkeyi yasal çerçevede yönettiğini belirterek, "Artık Cumhurbaşkanlığı binasında sadece Moldova bayrağı bulunacak." ifadesini kullandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA