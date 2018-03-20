Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Moldova'da müşteri ile market çalışanı arasındaki tartışmada müşterinin üzerindeki el bombasının düşmesi sonucu patlama meydana geldi

Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir markette meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kişinev'deki bir markette müşteri ile çalışan arasında satın alınan malların ödemesi konusunda tartışma çıktı. Bu sırada 49 yaşında olduğu belirtilen müşterinin üzerinde bulunan el bombasının yere düşmesi sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada aralarında tartışma çıkan market çalışanı ile sabıkalı olduğu iddia edilen müşteri hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiye müdahalede bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı, müşterinin üzerinde neden el bombası bulunduğunun araştırıldığı bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Güzel´in cenaze töreninde TBMM´de bir ilk

Güzel´in cenaze töreninde TBMM´de bir ilk

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA