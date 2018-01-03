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Moody's 2018 petrol endüstrisi raporu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bu yıl küresel petrol endüstrisinde toparlanmanın devam etmesinin ve petrol üretiminin artmasının beklendiğini duyurdu.

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Moody's'in 2018 küresel petrol endüstrisi görünümüne dair yayımlanan raporunda, sektörün genel görünümü ve petrol fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretim kesintisi anlaşmasının 2018'in sonuna kadar uzatılmasına rağmen, bu sene petrol fiyatlarının varil başına 40 ile 60 dolar arasında seyretmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Petrol fiyatlarının söz konusu fiyat aralığının içinde bulunması veya üzerine çıkması durumunda, bu yıl, petrol üretici ülkelerin üretimlerini arttırmasının beklendiğine yer verilen raporda, ABD'nin kaya petrol üretiminin de yükselmeye devam etmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, Kuzey Amerika'daki petrol arama ve üretim şirketlerinin sermaye yatırımlarının geçen sene güçlü olduğuna dikkat çekilirken, bu sene petrol üretimlerinin de artmaya devam edeceği vurgulandı.

Küresel petrol sahası hizmetleri şirketlerinin de bu yıl toparlanmaya devam edeceğinin bildirildiği raporda, öte yandan bu şirketlerin artan iş gücü maliyetleri ve tüketicilerin talepleri nedeniyle baskı altında kalabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, küresel petrol talebiyle ilgili öngörülere de yer verildi.

Buna göre, hafif taşıtlar nedeniyle küresel petrol talebinin artmaya devam etmesinin beklendiğinin altı çizilen raporda, hafif taşıtlardan kaynaklanan petrol talebinin 2030'da, küresel petrol talebinin de 2040'da zirveye çıkmasının tahmin edildiği vurgulandı.

Raporda ayrıca bu yıl uluslararası petrol şirketlerinin yenilenebilir enerji ve alternatif enerji teknolojileriyle uzun dönemde doğalgaza geçişlerini sağlayacak yatırımlara ağırlık vermesinin beklendiği bilgisine yer verildi.

 

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