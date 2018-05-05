Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Moody's Fransa'nın kredi görünümünü durağandan pozitife yükseltildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi görünümünü yükselttiğini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Moody's tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın kredi notunun "Aa2" seviyesinde teyit edildiği, kredi görünümünün ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, hükümetin reform programının orta dönemde ekonominin rekabet gücünü ve büyüme beklentilerini arttırdığı vurgulandı.

Hükümetin yapısal bazda harcamaları azalttığına odaklandığının belirtildiği açıklamada, kamu borcunu da kademeli olarak düşürmeyi amaçladığı bildirildi.

Açıklamada, planlanan reformların bu seneyle gelecek yıl tamamen uygulanması ve potansiyel büyümeyi arttırması durumunda Fransa'nın kredi notunun yükseltilebileceğine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, reformların gücünü kaybetmesi durumunda, kredi görünümünün "durağan"a düşürülebileceği uyarısında da bulunuldu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli YSK´ya geldi

Başbakan Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli YSK´ya geldi

Sigara içen akciğer şoke etti!

Sigara içen akciğer şoke etti!

Muharrem İnce'nin bira görüntüsü neydi? Karısıyla olan karesi de...

Muharrem İnce'nin bira görüntüsü neydi? Karısıyla olan karesi de...

İşte en güzel cuma mesajları

İşte en güzel cuma mesajları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA