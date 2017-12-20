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Moritanya meclisinde 'Kudüs' oylaması

Moritanya meclisindeki oylamada, 'ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının kınandığı' bildiri kabul gördü.

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Moritanya parlamentosunda yapılan oylamada, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının kınandığı" bildiri kabul edildi.

Kudüs meselesine ayrılan oturumda yapılan oylamaya katılan milletvekillerinin tamamı bildiri lehine oy kullandı.

Bildiride hükümete, ABD'nin Kudüs kararı ve yansımalarını görüşmek ve gereken tüm önlemleri almak üzere Afrika ve Arap ülkeleri arasında bir zirve yapılması için çaba sarf etmesi çağrısında bulunuldu.

ABD'nin Kudüs kararının hükümsüz olduğu belirtilen bildiride, Washington yönetiminin kararından dönmesi ve uluslararası hukuka uygun davranması için Müslüman ve Arap halklardan, hükümetlerine her türlü baskı yöntemini uygulamaları istendi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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