Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Moskova hava sahasına S-400'lü koruma

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın hava savunmasını güçlendirmek için başkent yakınlarına S-400 füze sistemi konuşlandırıldığını açıkladı.

  • MOSKOVA (AA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova ve merkez sanayi bölgesinin hava güvenliğini güçlendirmek amacıyla S-400 "triumf" hava savunma füze sisteminin başkent yakınlarındaki Podolsk şehrine konuşlandırıldığı ve 11 Ocak'ta devreye sokulacağı belirtildi.

Sistemin 400 kilometre menzile sahip olduğu ve Moskova dahil 12 bölgenin hava sahasında etkili olacağı ifade edildi.

Rusya'nın Arktik bölgesindeki hava sınırlarının güvenliği amacıyla da Kuzey Filosu'na yıl içinde S-400 sistemi verileceği kaydedildi.

Rusya, daha önce de 1 Ocak itibarıyla Kırım'a Pantsir-s tipi uçaksavar sistemi yerleştirdiğini duyurmuştu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP provokasyonlara başladı

CHP provokasyonlara başladı

Çinliler kardan sanat eserleri yaptı

Çinliler kardan sanat eserleri yaptı

Kaldırımın altından çıktı

Kaldırımın altından çıktı

Anadolu’nun saklı kalmış hazineleri

Anadolu’nun saklı kalmış hazineleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA