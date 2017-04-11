Moskova Havalimanı'nda alarm!

Reuters'ın fotoğrafçısı, Moskova'nın Vnukovo Havalimanı'ndan siyah dumanlar yükseldiğini söyledi.

Habere göre dumanların, uçakların park ettiği pistte görüldüğü aktarıldı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BU HAVALİMANINA İNECEK

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bugün başlayacağı Moskova ziyareti için akşamüstü bu havalimanına iniş yapacak.

Fotoğrafçı, dumanları fark ettiği sırada Tillerson'ın uçağının henüz iniş yapmadığını söyledi.

YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMA

Moskova Acil Durumlar Bakanlığı direktörünün sözcüsü yaptığı açıklamada, Vnukovo Havalimanı'ndan yükselen dumanların çimlerden kaynaklandığını ve havaalanının çevresinin dışında herhangi bir yangın olmadığını söyledi.