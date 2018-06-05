Diriöz, başkent Moskova'da "Kudüs Günü" dolayısıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, Kudüs'ün 3 semavi din için önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Kudüs'ün statüsü ile ilgili hiç kimsenin tek taraflı karar almaya hakkı olmadığını vurgulayan Hüseyin Diriöz, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması bölgede olası sonuçlar meydana getirecekti. ABD, bu hususta çok defa yapılan uyarıları yok saydı. Bu kararın ve diğer açıklamaların Filistinlilerin haklarını ihlal ettiğini üzülerek görüyoruz. Son zamanlarda barışçıl gösteriler yapan Filistinlilere karşı güç kullanımı İsrail'in pervasızlığının kanıtıdır." diye konuştu.

Bu tip eylemlerin iki devletli çözümü tehlikeye attığını söyleyen Diriöz, "Türkiye, İsrail'in Gazze şeridinde barışçıl gösteriler yapan Filistinlilere karşı güç kullanımını kınamakta, ölüm ve yaralanmalardan derin endişe duymaktadır." ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatında Filistin sorunuyla ilgili alınan kararların uygulanması için Türkiye'nin çalışmalarını sürdüreceğini dile getiren Hüseyin Diriöz, "Bu kararlar uluslararası alanda yayılmalıdır." dedi.