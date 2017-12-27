Moskova'da silahlı saldırgan binadan ateş açtı: En az 1 ölü
Silahlı bir saldırgan Moskova'nın güneydoğusundaki bir şekerleme fabrikasından etrafa ateş açtı. Fabrika içerisinde rehinelerin olduğunu aktaran kolluk kuvvetleri, en az bir kişinin öldüğünü, üç kişinin yaralandığını bildirdi.
Moskova'nın güneydoğusundaki Menshevik şeker fabrikasında silahlı bir saldırgan etrafa ateş açtı. En az bir kişinin öldüğü saldırıda üç kişinin de yaralandığı bildirildi.
Fabrika içerisinde rehinelerin tutulduğunu aktaran kolluk kuvvetleri, saldırganla iletişime geçmenin yollarını arıyor.
Interfax ajansının polis kaynaklarından edindiği bilgiye göre saldırganın fabrikanın eski sahibi olan İlya Averyanov olduğu bildirildi.
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