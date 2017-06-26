Moskova’da Uluslararası Vnukovo Havalimanı’nda bir Türk vatandaşının ölü bulunduğu iddia edildi
Rusya’nın başkenti Moskova’da Uluslararası Vnukovo Havalimanı’nda, otoparkta bir Türk vatandaşının ölü bulunduğu iddia edildi.
Rus ulusal kanalı Ren Tv'nin haberine göre, kimliği henüz açıklanmayan Türk vatandaşın ceseti Vnukovo Havalimanı otoparkında bir araçta bulundu.
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı habere göre, Moskova'ya uçakla gelen Türk vatandaşı havalimanına yakın araçta aniden hayatını kaybetti. Rus güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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