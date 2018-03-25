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Mossad'a yakınlığıyla bilinen DEBKAFile, ABD'nin Esed'e saldıracağını öne sürdü

Rusya'nın iddiasını kaleme alan ve Mossad'a yakınlığıyla bilinen DEBKAFile, ABD'nin yakında Suriye'ye saldıracağını iddia etti. Vaşington'dan iddialara yanıt gelmedi.

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Rusya'nın iddiasını kaleme alan ve İsrail gizli servisi Mossad'a yakınlığıyla bilinen DEBKAFile, yakında ABD'nin Suriye'ye saldıracağını iddia etti.

İddiaya göre Esed rejiminin Doğu Guta’da kimyasal silah kullanması sebebiyle Trump yönetimi yakında Suriye rejimine saldıracak. Vaşington’dan iddiaları yalanlayan ya da doğrulayan herhangi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Valery Gerasimov, muhaliflerin Suriye'de kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu, saldırının Esed ve destekçisi Rusya'ya mal edileceğini, bunun sonucunda da ABD'nin rejime saldırmak için bahane elde etmiş olacağını iddia etmişti.

(Haber7)

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